Kongress in der VillaMedia in Wuppertal

Das Thema Diesel-Fahrverbote wird derzeit m ganzen Land heiß diskutiert. Vor diesem Hintergrund stellen sich viele Unternehmer die Frage, wie sie erfolgreich umsteigen und von den Vorteilen der E-Mobilität profitieren können. Antworten auf diese und weitere Fragen will der Kongress „E-Mobilität in Unternehmen und Gewerbe“ geben, der am 6. März 2018 von 14:00 bis 20:00 Uhr in der VillaMedia stattfindet. Veranstalter sind die Industrie- und Handelskammern in NRW und der Landesverband Erneuerbare Energien.

Im Mittelpunkt des Kongresses stehen Themen wie Fuhrparkzusammenstellung, effiziente Ladeinfrastrukturen, Eigenstromerzeugung und Fördermöglichkeiten. Alle Unternehmen und Gewerbetreibenden sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Anmeldung wird jedoch gebeten. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.lee-nrw.de/veranstaltungen/e-mobilitaet-in-unternehmen-und-gewerbe.

Veranstaltungsort: VillaMedia, Viehhofstrasse 125, 42117 Wuppertal.

(Redaktion)