Russendisko im Apollo

Erfolgsautor Wladimir Kaminer hat sich, zufällig und temporär, zum Familienschriftsteller entwickelt: Nach dem Buch über seine Mutter steht nun seine Frau und Muse Olga im Mittelpunkt seines neuen Werks „Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß“.

Ebenso legendär wie die Lesungen des Vollblutentertainers ist seine Russendisko. Mit der Russendisko, der wahr gewordenen Fantasie seines gleichnamigen Romans, brachte Autor Wladimir Kaminer in den Nullerjahren russische Lebensfreude in deutsche Clubs. Der Hobby-DJ legte ausschließlich Musik aus seiner alten Heimat auf während der Wodka in Strömen floss und die Gäste auf den Tischen tanzten.

Unveröffentlichte Geschichten und spontane Anekdoten

Kaminer versucht das Flüchtige augenzwinkernd und mit unvergleichbarer Detailverliebtheit schreibend festzuhalten. Bücher zu schreiben ist bereits eine Qualität, aber live auf der Bühne das Publikum in seinen Bann zu ziehen, das ist eine Kunst, die Wladimir in Perfektion beherrscht. Zwischen Kapiteln aus seinem aktuellen Buch, unveröffentlichten Geschichten und spontanen Anekdoten unterhält Kaminer, sorgt für kollektives Gelächter, regt zum Nachdenken an und hält auch mal charmant den Spiegel vor.

Seine Lesungen sind ein fröhliches Beisammensein, das am 17. März im Wuppertaler Apollo Club in einem gemeinsamen Fest endet: der Russendisko.

Tickets

EUR 25.00

EUR 21.00 im Vorverkauf

inkl. Russendisko im Anschluss

Apollo Club

Kasinostr. 25 – 42103 Wuppertal

www.apollo-club.de

Wer ist Olga?

Olga Kaminer, Mutter seiner zwei Kinder, hat selbst Bücher geschrieben, stammt ebenfalls aus Russland (aus dem als äußerst kalt geltenden Sachalin) und hat bereits einiges an der Seite ihres Mannes erlebt. An der Tür der Russendisko, neben Wladimir am DJ-Pult oder hinter den Kulissen: Geschichten gibt es mehr als genug. Olga verabscheut Kälte und verfällt im Winter regelmäßig in eine Art Winterdepression. Warum eine Handtasche da helfen kann, verrät Wladimir in seinem Buch ebenso, wie die Herkunft der wunderschönen portugiesischen Servietten, die ihren festen Platz im Haushalt der Kaminers gefunden haben.

(Redaktion)