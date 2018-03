Video: Die Zukunft der Fertigung liegt im 3D-Druck

Mit 3D-Druck können Prototypen aus Metall oder Kunststoff und individuelle Anfertigungen wie beispielsweise Hörgeräte und Prothesen in kürzester Zeit hergestellt werden – die additive Fertigung ist mittlerweile unter dem Schlagwort Rapid Prototyping in der Industrie angekommen. Von der Idee bis zum greifbaren Produkt vergehen manchmal nur noch wenige Stunden. In Verbindung mit den sich immer mehr durchsetzenden Möglichkeiten der Industrie 4.0 sind Unternehmen zukünftig in der Lage, auch in kleinen Stückzahlen kostengünstig und effizient zu fertigen. Auch die „Losgröße 1“, also individuelle Einzelanfertigungen zu vertretbaren Preisen, werden für Teile der Fertigungsindustrie damit immer realer. Insbesondere deutsche Unternehmen positionieren sich bereits in diesem Bereich.

(Redaktion / Video: Mhoch4)