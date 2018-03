Absatz von Werkzeugmaschinen deutlich über dem Bundesdurchschnitt

Anlässlich der internationalen Messe für Fertigungstechnik und Automatisierung METAV, die vom 20. bis zum 24. Februar 2018 in Düsseldorf stattfindet, hat das Statistische Landesamt IT.NRW mitgeteilt, dass der Absatzwert von Werkzeugmaschinen im Jahr 2016 um 5,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor lag. Fast zwei Drittel (61,9 Prozent) des nordrhein-westfälischen Produktionswertes wurden in Betrieben der Regierungsbezirke Düsseldorf und Detmold erzielt. Der bundesweite Produktionswert von Werkzeugmaschinen lag im Jahr 2016 bei insgesamt 18,4 Milliarden Euro (-0,2 Prozent): Damit hatten nordrhein-westfälische Betriebe einen Anteil von 17,1 Prozent an der Gesamtproduktion Deutschlands. Der Absatzwert von in Nordrhein-Westfalen hergestellten Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung lag 2016 mit 1,9 Milliarden Euro um 2,9 Prozent höher als im Jahr 2015. Der Produktionswert von Werkzeugmaschinen für andere Materialien stieg um 9,5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. So erhöhte sich auch der Absatzwert für Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Holz, Kork oder ähnlichen Stoffen um 12,8 Prozent auf eine Milliarde Euro und der für Schmiedemaschinen und -hämmer sowie Metallpressen um 36,0 Prozent auf 339 Millionen Euro. Von Januar bis September 2017 produzierten 192 Betriebe in Nordrhein-Westfalen Werkzeugmaschinen im Wert von 2,1 Milliarden Euro, das waren 3,8 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

(Redaktion)