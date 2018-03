NKF-Summit will Startups und etablierte Unternehmen zusammenbringen

Auch die Wirtschaftsförderung Düsseldorf wird mit einer Reihe von eigenen Events vertreten sein. Unter anderem will man bei "Startups meet Investors" Gründer und Investoren zusammenbringen. Auch der Verlag NKF Media will Highlight setzen. Zum ersten Mal lädt der Verlag außerhalb Berlins zu einem „Summit“ ein. In der Classic Remise Düsseldorf geht es am 20. April um "Startups meet Corporates". Etablierte Unternehmen sollen auf visionäre Startups treffen. Zum Programm gehören auch 20 „Sessions“, bei denen 30 Sprecher zeigen wollen, wie die digitale Transformation gelingen kann und welche Innovationen gerade den Markt bestimmen. Neben einer Ausstellungsfläche wird es außerdem Speed Networking Sessions für den Austausch zwischen den Besuchern geben. Die Veranstalter haben Düsseldorf als zweiten Standort neben Berlin ausgewählt, um die Wirtschaftsregion an Rhein und Ruhr mit der bundesweiten Startup-Szene zu verbinden. "Düsseldorf ist Teil einer spannenden Wirtschaftsregion, die nicht nur wegen der Ansiedlung von Startups wie Trivago beeindruckt. Seit 2015 ist die Zahl der Startups von 135 auf rund 300 Startups gestiegen. Ein Trend, der erahnen lässt, welche Rolle die Stadt für die Digitalisierung Deutschlands einnehmen könnte. Wir freuen uns, hier mit Henkel, der HypoVereinsbank und der städtischen Wirtschaftsförderung starke Partner gefunden zu haben, um die Kollaboration von Startups und etablierter Wirtschaft weiter voranzubringen", so Jan Thomas, CEO NKF Media Verlag.

(Redaktion)