Patente Partner - Die Berlinale und ihre Unterstützer und Sponsoren

Die Eröffnung der Berlinale 2018 war allgegenwärtig und wurde vom ZDF-Partnersender 3sat im Rahmen einer „Kulturzeit extra“-Sendung live übertragen. Den abschließenden Höhepunkt der Berlinale, die Verleihung des Goldenen und der Silbernen Bären durch die Internationale Jury, überträgt 3sat am 24. Februar 2018 ebenfalls in einer Live-Sondersendung. In der ZDF Lounge im Grand Hyatt Berlin finden täglich Veranstaltungen, wie z. B. Branchentreffs, statt.

Denn die Berlinale ist nicht nur ein kulturelles und mediales Event, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für alle Beteiligten. Ohne die Sponsoren gäbe es eine Menge Veranstaltungen und auch Workshops und Preisverleihungen überhaupt nicht. Im Jahr 2017 wurden 496.471 Kinobesuche verzeichnet und 334.478 Kinotickets verkauft. Für Unternehmen bietet eine Partnerschaft demnach eine attraktive Möglichkeit für Werbe- und PR Zwecke. Die Art der Partnerschaft bestimmt den Rahmen des Unternehmensauftritts in und um die Filmvorführungen und bietet verschiedene Vorzüge. Es gibt 4 Hauptpartner, 4 Co-Partner und 12 Drittpartner. Besonders attraktiv für Getränkemarken und Hersteller technischer Geräte ist die Kategorie der Supplier. Zu den Partner Unternehmen mit Sitz in Berlin gehören beispielweise rbb, IFA, Forum Event Management, Vranken Pommery, Wall GmBH, Kvadrat, Möller Druck & Verlag GmBH.

„Wir bedanken uns herzlich bei Prof. Monika Grütters für die Unterstützung durch den Bund. Unser besonderer Dank gilt allen offiziellen Partnern der Berlinale. Dieses Jahr steht ein ganz besonderer Geburtstag ins Haus: Getreu dem Motto „No Make-up, no Movies“ feiern wir das 20. Jubiläum der Partnerschaft mit L’Oréal Paris. Auch unsere anderen Hauptpartner Audi, Glashütte Original und ZDF halten uns seit vielen Jahren die Treue. Diese nachhaltige Unterstützung ermöglicht es der Berlinale, ihren Markenkern zu pflegen und auszubauen: Vielfalt des Programms, guter Service und nicht zuletzt die Positionierung als weltweit größtes Publikumsfilmfestival der A-Kategorie“, sagt Festivaldirektor Dieter Kosslick.

Die Hauptpartner

Als Hauptmedienpartner der Berlinale inszeniert und überträgt ZDF/3sat sämtliche Bühnenshows im Berlinale Palast - von der Eröffnung über die European Shooting Stars Awards und die Verleihung des Ehrenbären bis hin zur Preisverleihung durch die Internationale Jury. Als Poolführer stellt das ZDF die Weitergabe von TV-Bildern an die zahlreichen nationalen und internationalen TV-Sender sicher, die über das Festival berichten.

Audi: Der offizielle Automobilpartner Audi stellt auch 2018 mit ca. 300 Fahrzeugen wieder eine vielseitige Modellpalette bereit. Wie schon zur feierlichen Eröffnung am 15. Februar 2018 fährt Audi die Filmstars zu den täglichen Gala-Premieren als auch zur Preisverleihung am 24. Februar 2018 vor. Die Audi Berlinale Lounge bietet Publikum und Fachbesucher*innen mit dem vielfältigen Berlinale Open House Programm interessante Wortveranstaltungen, spannende Workshops und erstmals auch Red Carpet Yoga Sessions am Morgen. In der Sektion Berlinale Shorts wird der mit 20.000 Euro dotierte Audi Short Film Award ausgelobt und im Rahmen der offiziellen Preisverleihung durch die Internationale Kurzfilmjury vergeben. Außerdem hat Audi erneut die Produktion der beliebten Festivaltaschen übernommen und richtet wieder eine offizielle Berlinale-Vorverkaufsstelle in der Audi City am Kurfürstendamm 195 ein.

Glashütte Original: Die Uhrenmanufaktur Glashütte Original stiftet zum zweiten Mal den Glashütte Original ― Dokumentarfilmpreis. Nominiert sind dieses Jahr insgesamt 18 Filme aus den Sektionen Wettbewerb, Berlinale Special, Panorama, Generation, Perspektive Deutsches Kino und Forum sowie aus der Sonderreihe Kulinarisches Kino. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis wird im Rahmen der offiziellen Preisverleihung im Berlinale Palast verliehen. Das Preisgeld wird zu gleichen Teilen zwischen Regisseur*in und Produzent*in des Preisträgerfilms aufgeteilt. Zusätzlich stiftet Glashütte Original auch die Statuette, die in der sächsischen Manufaktur gefertigt wird. In die diesjährige. Darüber hinaus ist Glashütte Original als Hauptpartner offizieller Gastgeber der Golden Bear Lounge im Grand Hyatt Hotel, die der zentrale Treffpunkt für die Filmteams im offiziellen Programm und weitere prominente Gäste des Festivals ist.

L’Oréal Paris: L’Oréal Paris feiert mit der 68. Berlinale das 20. Jubiläum als offizieller Kosmetikpartner des Festivals. Vom 15. bis zum 25. Februar 2018 sorgt L’Oréal Paris für das Red Carpet-Styling der internationalen Stars und stellt ein exklusives Team aus hochprofessionellen und erfahrenen Visagisten und Stylistenzur Verfügung. Dass die Welt des Films eng mit der Welt der Schönheit verbunden ist, beweisen Filmikonen und Markenbotschafterinnen wie Julianne Moore, Jane Fonda, Andie MacDowell und Gong Li mit glamourösen Auftritten auf dem Roten Teppich. Im Jubiläumsjahr werden auf Einladung Helen Mirren und Elle Fanning auf dem Roten Teppich glänzen. Die deutschen Markenbotschafter und Botschafterinnen Iris Berben, Heike Makatsch, Lena Meyer-Landrut und Wotan Wilke Möhring werden ebenfalls in Berlin erwartet. Neben dem L’Oréal Paris Make-up-Studio auf dem Potsdamer Platz, wo sich das Publikum kostenlos im „Berlinale Look“ schminken lassen kann, präsentiert der Sponsor Paris bis zum 25. Februar einen exklusiven Pop-up Store und eine umfangreiche Content Factory rund um die neuesten Produkte der Kosmetikmarke in den Berliner Rosenhöfen am Hackeschen Markt.

