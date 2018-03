Glücksritter-Ranking: Diese Bundesländer streben nach schnellem Reichtum - Niedersachsen und Berlin auf den oberen Plätzen

Analysiert wurden zwölf Begrifflichkeiten mit dem höchsten Suchvolumen in 2017, darunter Schlagwörter wie “schnell Millionär werden” oder “reich werden”. Die Ergebnisse zeigen, dass Westdeutschland tendenziell interessierter an (schnellem) Reichtum ist.

Für Anleger waren die vergangenen Monate lukrativ: Nicht nur die Börsen, sondern auch die sogenannten Kryptowährungen setzten zum Höhenflug an. Die Kursrallye lässt jene vom schnellen Gewinn träumen, die bislang eher Sparstrumpf und Riester-Rente bevorzugt haben. Doch wie ausgeprägt ist der Wunsch nach schnellem Reichtum hierzulande eigentlich – und gibt es regionale Unterschiede? Das wollte Deutschlands erstes legales Online-Casino, DrückGlück , wissen. Ihrer Analyse von 222.000 Google-Suchanfragen zufolge streben Hamburger, Niedersachsen und Berliner viel stärker nach schnellem Reichtum als Bewohner der neuen Bundesländer.

Hamburger streben am stärksten nach Reichtum

Im Verhältnis zur Bevölkerung liegt Hamburg beim Wunsch reich zu werden bundesweit auf dem ersten Platz. Auf 100.000 Personen entfallen hier 369 Suchanfragen. In keinem anderen Bundesland fällt das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit so stark aus. Zum Vergleich: Der Durchschnitt aller 16 Bundesländer liegt bei 232. Die Hansestadt weist interessanterweise zudem auch mit 49 Millionären auf 100.000 Personen die höchste Millionärsdichte in ganz Deutschland auf. Wenn der Nachbar wohlhabend ist, so könnte man meinen, motiviert das.

Nur etwas weniger scheinen sich die Niedersachsen für Reichtum zu interessieren. Auf 100.000 Personen suchen immerhin 332 nach Wegen, die eigene Kasse aufzubessern. Dicht dahinter platziert sich Berlin. Das Verhältnis der Bundeshauptstadt liegt bei 284 Anfragen. Bremen (269) und Sachsen-Anhalt (263) komplettieren die Top Fünf.

Das geringste Interesse an schnellem Reichtum weisen der Analyse zufolge die neuen Bundesländer auf. Mecklenburg-Vorpommern (137), Brandenburg (136), Thüringen (135) und Sachsen (131) belegen bundesweit die letzten vier Plätze des Vergleichs. Auch die Millionärsdichte ist hier am geringsten.

Die gute Nachricht: Deutschland macht sich deutlich mehr Gedanken um das finanziellen Vorankommen als um Insolvenz, Pleite und Co. Die Einwohner Niedersachsens sind der Analyse zufolge dabei besonders sorglos. Zwölfmal häufiger wird hier nach der Thematik “reich werden” als “Insolvenz anmelden” gesucht – höchster Wert der Untersuchung. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt liegt bei sieben zu eins.

Den zweiten Platz teilen sich Baden-Württemberg, Bremen und Bayern. Die Bundesländer kommen auf ein Verhältnis von neun zu eins Suchanfragen. Die letzten beiden Plätze belegen Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Hier wird nur fünf bzw. viermal häufiger “reich werden” als “Insolvenz” thematisiert. Eine Infografik mit allen Ergebnissen der Untersuchung finden Sie unter: https://www.drueckglueck.com/de/gluecksritter-ranking/

Über DrückGlück: DrückGlück (www.drückglück.de) ist das erste legale Online-Casino in Deutschland. Die Plattform bietet seinen Nutzern eine Auswahl aus über 600 verschiedenen Spielen und ein technisch reguliertes Spielerlebnis. Das Unternehmen verfügt seit 2012 über seine Glücksspiel-Lizenz und beschäftigt derzeit international mehr als 100 Mitarbeiter.

(Redaktion)