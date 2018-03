re:publica verstärkt Team um Jeannine Koch, Solveig Rietschel & Rebecca Krum

Ab sofort sind neben Jeannine Koch als Gesamtleiterin auch Solveig Rietschel für den Bereich Internationalisierung und Rebecca Krum für Marketing und Kommunikation an Bord: das Team der re:publica, Veranstalter von Europas größter Konferenz zu den Themen Digitalisierung und Gesellschaft, wächst! Derzeit arbeiten über 30 MitarbeiterInnen an der Umsetzung der jährlich in Berlin stattfindenden Veranstaltung sowie neuen Formaten. Mit Jeannine Koch, Solveig Rietschel und Rebecca Krum holt sich die re:publica drei erfahrene Neuzugänge ins Team, um bestehende Strukturen zu ergänzen und neue Projekte und Aufgabenbereiche auszuweiten.

Bereits in diesem Jahr wird die re:publica zusätzliche Eventformate umsetzen, um neue Zielgruppen zu erreichen und das Thema Digitalisierung weiter voranzutreiben - darunter die Fachkonferenzen im:pulse - und ihren Fokus auf internationale Projekte ausbauen.



Jeannine Koch ist seit Januar 2018 als Director für die re:publica-Gesamtleitung verantwortlich. Zuvor leitete sie sechs Jahre die Marketing- und Kommunikationsabteilung bei der Internationalen Gartenausstellung (IGA), die 2017 in Berlin stattgefunden hat. Darüber hinaus war sie in ihrer Funktion als Head of Marketing & Communications für den Markenauftritt von ZEHA Berlin verantwortlich und im Bereich Social Media Marketing für die Deutsche Telekom AG tätig.



Solveig Rietschel wird ab sofort als „Head of International“ die internationalen Projekte leiten. Die promovierte Juristin war in der Berliner Galerieszene für Judy Lybke tätig, arbeitete in Los Angeles am Hammer Museum mit Chefkurator Gary Garrels, baute in Kairo die Dialogplattform Cairo Climate Talks auf und in Paris die internationale Abteilung einer großen Notarskanzlei. Seit 2016 war sie in der Kulturabteilung des Auswärtigen Amts tätig, wo sie unter anderem die Kommunikationskampagne „Deutschlandjahr in den USA“ mit konzipierte.



Rebecca Krum ist seit Februar 2018 als Head of Communications Teil des re:publica-Teams. Sie verantwortete zuletzt die Kommunikation der Startup-Community Factory Berlin. Zuvor war sie als PR Managerin im Bereich internationaler Öffentlichkeitsarbeit bei Design Hotels tätig. Von 2011-2014 betreute sie zahlreiche nationale und internationale Kunden bei der Umsetzung von Events und Kommunikationskampagnen bei der Berliner Agentur red onion und war dort auch für das Marketing der TEDx-Konferenzen in Berlin, Hamburg und München zuständig.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jeannine Koch, Solveig Rietschel und Rebecca Krum drei erfahrene Expertinnen für das re:publica-Team gewonnen haben. Mit ihrer jeweiligen Expertise werden sie die re:publica und unsere Vision maßgeblich mitgestalten und vorantreiben“, so Andreas Gebhard, Mitgründer der re:publica GmbH. „Für unsere anstehenden Projekte, neuen Formate und den Bereich Internationalisierung bilden sie die perfekte Ergänzung für unser wachsendes Team. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“



Über die re:publica: Die re:publica ist die spannendste und größte Konferenz zu den Themen Internet und digitale Gesellschaft in Europa. Mehr als 9.000 Teilnehmer kamen im vergangenen Jahr zusammen, um aktuelle Fragestellungen der digitalen Gesellschaft zu diskutieren. Hier treffen BloggerInnen auf PolitikerInnen; WissenschaftlerInnen auf UnternehmerInnen, KünstlerInnen auf AktivistInnen. Die zwölfte re:publica findet vom 2. - 4. Mai in der Station Berlin statt. Die Aktionäre der re:publica GmbH, newthinking communications und Spreeblick Verlag, engagieren sich seit über einem Jahrzehnt in den Bereichen Netzpolitik, Digitalkultur und digitale Gesellschaft.

