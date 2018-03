Berlin Travel Festival 2018 - eine Reise in die Zukunft

Innerhalb des dreitätigen Events werden mehr als 100 Aussteller, 100 Speaker und ca. 4000 Fachbesucher erwartet. Im Zentrum steht eine zukunftsorientierte Form des Reisens welches durch innovative, nachhaltige Reise-Unternehmen, Reise-Apps und die über allem stehende Digitalisierung gefördert wird. Das Festival ist Ergebnis aus einer Kooperation der Messe Berlin mit der I Love Travel GmbH. Die aktuell laufende ITB Berlin ist zusätzlich Partner und Unterstützer des Festivals. Die Zielgruppe ist eine junge Generation von Lifestyle-Reisenden, die sich mit der weiterentwickelten Form des Reisens auseinandersetzen will.

Die Digitalisierung bringt einige positive und negative Veränderungen innerhalb der Branche mit sich. Bernd Neff, Mitbegründer des Festivals, spricht die Problematik der Flut an Informationen an, mit der sich Reiseplanende vermehrt auseinandersetzen müssen: "Alles bewegt sich in Richtung der digitalen Welt, meint er. Der Informationsfluss, die Inspirationsquellen, alles passiert online und digital. Dem entgegen entsteht wieder vermehrt der Wunsch nach persönlichen Gesprächen und Beziehungen“. Unter anderem sei dieses Fehlen an Austausch, Expertise und Beratung der Grund für die Entstehung des Festivals, so Neff weiter und fügt hinzu: "Die Menschen sind überwältigt von der Informationsfülle und würden dadurch Überblick und die Lust verlieren".

Das Programmangebot des Festivals reicht von Outdoor Kochkursen bis zu Tipps zum Couchsurfing im Iran

Der Bereich Nachhaltigkeit und Umweltverschmutzung in und durch die Reisebranche wird stark in das Programm aufgenommen. Angesprochen wird das Thema in Talks wie „Was bedeutet Nachhaltigkeit im Alltag und beim Reisen“ mit Bettina Bork, Franziska Diallo, Gonzalo R. Bethencourt, Martina Hansen und Selina von Holleben. Aber auch durch andere Präsentationsformen wie der Vorstellung einer nachhaltigen Modelinie von Manufactum oder der Einbindung nachhaltig orientierter Unternehmen wie Wayks, die umweltfreundliche Rucksäcke herstellen, ist das Thema Umweltschutz in der Reisebranche im Fokus. Das bekräftigt auch Neff:„Es ist Zeit etwas Neues anzubieten und einen Ort zu entwickeln an dem Menschen sich persönlich miteinander unterhalten können. Wo ausgewählte Marken und neuartige Vorschläge eine bestimmte Zielgruppe an interessierten Reisenden anspricht“.

Die Arena ist in fünf Bereiche eingeteilt: Ocean Life, Culture Journeys, Weekenders , Outdoor Escapes und Nest (Thema: Start Up Unternehmen). Die Konzepte, Reiseziele und Erlebnisse innerhalb der jeweiligen Arena richten sich nach einer bestimmten Themenwelt wie Nutzung und Verschmutzung der Ozeane (Ocean Life) oder Van Life, Camping und Hicking (Outdoor Escapes). Die große Anzahl an Do-it-yourself-Sessions und Workshops, wie dem Natural Cosmetics Workshop oder dem Make Your Own Travel Journal Workshop, hebt das Festival von einer gewöhnlichen Messe ab. Mitbegründer Neff resümiert: „Es ist keine Messe, im herkömmlichen Sinne, es ist ein Festival. Es ist ein Event für die Community und keine simple Industrie- und Werbeplattform.“

Mehr Informationen auf berlintravelfestival.com

(Redaktion)