Diese Bank gibt ausländischen Importeuren amerikanischer Produkte und Dienstleistungen die Chance, in diesem Zusammenhang Kredite aufzunehmen. Es handelt sich um ein staatliches Kreditinstitut, das durch einen entsprechenden Erlass des damaligen US-Präsidenten seine Arbeit aufnehmen durfte. Im Jahre 1968 wurde die Eximbank in eine unabhängige Behörde verwandelt, die nicht nur die großen Konzerne, sondern auch kleinere Firmen mit Krediten versorgt. Der Vorteil ist, dass es in Sachen Kredithöhe weder Ober- noch Untergrenzen gibt, sodass die Eximbank tatsächlich allen Unternehmen und Brachen als Anlaufstelle dient.

(Redaktion)