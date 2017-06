Prospecting

Es geht darum, die Personen - oder auch Unternehmen - zu identifizieren, die wahrscheinlich ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen würden. Mit Hilfe des Prospectings kann eine entsprechende Zielgruppe ermittelt werden, die als Abnehmer in Frage käme. Die Vorgehensweise des Prospectings hat sich im digitalen Zeitalter maßgeblich verändert. Neben der Identifikation potenzieller Kunden spielt auch die direkte Gewinnung von Neukunden (vor allem in Internet) eine Rolle. So werden beispielsweise User auf die Webseite eines Werbetreibenden geführt.

(Redaktion)