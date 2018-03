Video: Hightech gegen Falten

Insgesamt werden mehr als 2.000 Aussteller auf den drei Veranstaltungen ihre Innovationen präsentieren. Erwartet werden mehr als 90.000 internationale Fachbesucher, die dann sehen können, dass auch in die „Schönheitsbranche“ mittlerweile die Spitzentechnologie einzieht, um dem Ziel der „ewigen Jugend“ möglichst nahe zu kommen. Klassische Gesichtsbehandlungen könnten also bald ausgedient haben, dafür erinnern die Behandlungen zukünftig wohl eher an Arztbesuche. Trotzdem werden Falten dann auch nicht für immer verschwinden, selbst wenn ein gesunder Lebensstil hinzukommt und dahingehende Beratungen immer mehr zur Beratung im Schönheitssalon gehören. Alleine bei der Top Hair wird es mehr als 160 Shows geben, bei der make-up artist design show mehr als 30 Veranstaltungen und auch bei der Beauty sind rund 320 Fachprogramm-Beiträge geplant. Hinzu kommen noch diverse Preisverleihungen.

(Redaktion / Video: Mhoch4)