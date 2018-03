Bilaterale Partnerschaft: Aengevelt baut Brücke nach London

Verantwortlicher Ansprechpartner ist Max Aengevelt als “Head of International Desk AENGEVELT IMMOBILIEN“, der sich mit seiner immobilienwirtschaftlichen Ausbildung in London gezielt auf diese Aufgaben vorbereitet hat. Zur Koordination der Zusammenarbeit mit Fsrebrother hat Max Aengevelt sowohl einen Arbeitssitz in London als auch im Aengevelt-Stammhaus in Düsseldorf.

„Mit dieser Kooperation erschließen wir unseren Kunden weitere exzellente internationale Vermarktungsmöglichkeiten für ihre Immobilien“, erläutert Max Aengevelt die Vorteile dieser Partnerschaft und ergänzt: „Dazu zählen z.B. Roadshows bei führenden internationalen Investoren in London.“

Gleichzeitig erhalten Kunden von AENGEVELT und DIP dank der Partnerschaft mit FAREBROTHER einen optimalen Zugang zum spannenden und hochattraktiven Investmentmarkt London. Auf der anderen Seite kann FAREBROTHER seinen Investmentkunden dank AENGEVELT und DIP attraktive Anlagemöglichkeiten in ganz Deutschland bieten.

Außerdem geht es bei der Kooperation um die umfassende Betreuung internationaler, in London ansässiger Unternehmen aus allen Wirtschaftsbe­reichen, die in Folge des Brexit eine (Teil)Standortverlagerung insbesondere nach Deutschland prüfen bzw. planen. Hierbei berät FAREBROTHER seine Kunden u.a. bei der Analyse der hierzu benötigten Flächengrößen und -strukturen, während AENGEVELT gemeinsam mit seinen DIP-Partnern die Unternehmen in Deutschland bei der Standort- und Flächensuche sowie mit weiteren Relocation-Services, wie der Wohnungsbeschaffung für Mitarbeiter etc., umfassend begleitet.

FAREBROTHER verfügt über ein exzellentes Netzwerk in London: 1799 gegründet, gehört der Immobiliendienstleister mit rd. 40 operativen Mitarbeitern und seinem Schwesterunternehmen, dem Gewerbemakler “Union Street Partners“, zu den führenden Immobilienberatern in London.

