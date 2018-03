Die Jamin-Kolumne: Auf einen Cappuccino

Scherze für den Narrentalk (the day after)

In der närrischen Zeit sollten - im besten Fall - nicht nur die Büttenredner einen Strauß Humor mitbringen - auch das Narrenvolk darf zu jedem guten Scherz bereit sein. Aber was soll man da erzählen? Woher nehmen wir den Witz für den Narrentalk? (Sorry, Jamin - wir haben's närrisch verbaselt. Liest sich aber, gut abgehangen, auch ab Aschermittwoch noch gut. Die Red.)