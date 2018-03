Video: Deutschland ist bei alternativen Zahlsystemen im Handel rückständig

Auf der Handels-Fachmesse EuroCIS in Düsseldorf wurden auch die modernsten alternativen Bezahlsysteme für den Einzelhandel gezeigt. Die Technologie-Renner des Handels werden allerdings in Deutschland mit spitzen Fingern angefasst, während sie in anderen Industrieländern längst angekommen sind. Während es zumindest in den großen Supermärkten in Deutschland oft schon Self-Check-Out-Kassen gibt, konnten sich Smartphone-Apps für die Bezahlung oder Click&Collect hierzulande nicht einmal ansatzweise etablieren. Auf der EuroCIS haben Fachleute Deutschland in dieser Hinsicht als geradezu rückständig bezeichnet – was aber wohl eher nicht an den Händlern liegt, die den Technologien gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Das Problem ist eher die Akzeptanz bei den Kunden, was durchaus auch mit Datenschutzgedanken zu tun haben kann.

(Redaktion / Video: Mhoch4)