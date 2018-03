Events & Sport

Düsseldorf IN

Das Treffen „Düsseldorf IN“ am Montagabend im Alten Kesselhaus auf dem Areal Böhler ist für den Erfinder des Dauerbrenner-Netzwerk-Events das letzte Treffen "im Amt". Axel Pollheim bleibt Berater und Gast, hat zudem - so hört man - neue Projekte in der Pipeline. 450 Gäste haben zugesagt.