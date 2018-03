IT & Telekommunikation

Datenmissbrauch im Internet

In kaum einem anderen Land wird so viel über die Nutzung von Daten und Privatsphäre diskutiert wie in Deutschland. Dennoch hat mehr als ein Drittel der deutschen Online-Nutzer schon schlechte Erfahrungen mit Datenmissbrauch im Internet gemacht. Bei Transaktionen im Internet, insbesondere beim Online-Banking, haben die meisten trotzdem ein hohes Sicherheitsgefühl.