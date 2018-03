Video: Hochpräzise Messtechnik in Werkzeugmaschinen

Dieselmotoren, Hüftprothesen oder Ölbohrgestänge – beinahe alles im Bereich der Metallbearbeitung muss extrem genau und in immer gleicher Qualität hergestellt werden. Dabei setzen die produzierenden Unternehmen auf modernste Technologien, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hightech steckt bei diesen Verfahren oft im Detail. So können mittlerweile selbst mit Schmiermitteln verschmutzte Objekte dank Laser superexakt vermessen und sogar bald entstehende Schäden vorausgesagt werden. Industrie 4.0 wird auf der METAV 2018 quasi gelebt – denn alle Systeme tauschen mittlerweile riesige Datenmengen aus. Trotzdem ist der Mensch in einigen Bereichen noch unersetzbar – zum Beispiel, wenn Roboter einfach nicht feinfühlig genug sind.

(Redaktion / Video: Mhoch4)