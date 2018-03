Video: So schneidet Wasser Stahl wie warme Butter

Eigentlich gibt es nichts, was mit einem Wasserstrahl nicht zerteilt werden kann – das sagt schon das alte Sprichwort „Steter Tropfen höhlt den Stein“. Während der stete Tropfen aber seine Zeit braucht, beschleunigt die Firma Innomax einen Wasserstrahl durch eine Düse auf dreifache Schallgeschwindigkeit und mischt ihm feinen Sand bei. So lässt sich auch Stahl in kürzester Zeit hochpräzise und vor allem kalt bearbeiten.

Andere Innovationen auf der METAV waren Montagetische, deren Handling durch Luftkissen erleichtert wird. Damit lassen sich ebenfalls hochpräzise gestanzte oder gegossene Produkte herstellen, beispielsweise für die Automobilindustrie.

(Redaktion / Video: Mhoch4)