Spirituosenproduktion hat leicht zugelegt

Um etwa 1,9 Millionen Liter (+2,6 Prozent) hat die Spirituosenproduktion in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2016 zugenommen. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW festgestellt hat, lag der Absatzwert von industriell hergestelltem Wodka, Likör, Korn und ähnlichen Produkten mit 87,9 Millionen Euro etwa auf dem Niveau des Vorjahres 2015. Bundesweit wurden im Jahr 2016 Spirituosen im Wert von 1,0 Milliarden Euro (+5,7 Prozent) produziert. Der Anteil NRWs an der gesamten deutschen Spirituosenproduktion betrug 8,5 Prozent. Im Jahr 2016 produzierten 59 NRW-Betriebe 4,4 Milliarden Liter (-2,6 Prozent gegenüber 2015) nichtalkoholische Erfrischungsgetränke wie Mineralwasser, Fruchtsäfte, Cola oder Limonade. Die Produktionsmenge nichtalkoholischer Getränke war damit 57-mal so hoch wie die der Spirituosenhersteller. Rein rechnerisch kamen auf ein Glas (2cl) produzierten Schnaps 1,1 Liter nichtalkoholische Erfrischungsgetränke. Mit 1,43 Milliarden Euro (-4,1 Prozent) übertraf der Absatzwert von Erfrischungsgetränken den von Spirituosen um das 16-fache. Der Bierausstoß stieg im Jahr 2016: 32 nordrhein-westfälische Betriebe stellten 1,83 Milliarden Liter (+2,4 Prozent) alkoholhaltiges Bier im Wert von 1,42 Milliarden Euro her.

Von Januar bis September 2017 produzierten neun Betriebe in NRW 57,7 Millionen Liter (+0,6 Prozent gegenüber den ersten neun Monaten 2016) Spirituosen im Wert von 63,1 Millionen Euro (-3,5 Prozent). 59 Betriebe füllten 3,3 Milliarden Liter (-2,2 Prozent) Erfrischungsgetränke im Wert von 1,10 Milliarden Euro ab. Des Weiteren wurden in den ersten drei Quartalen 2017 in 31 Betrieben 1,37 Milliarden Liter (-1,9 Prozent) alkoholhaltiges Bier mit einem Wert von 1,08 Milliarden Euro hergestellt.

Die Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.

(Redaktion)