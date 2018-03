Edle Tropfen, flotte Locations: Von der Winzerjause bis zur Küchenparty

Winzer, die tagsüber auf der ProWein ausstellen, präsentieren ihre edlen Tropfen abends persönlich in angesagten Locations unter dem Motto „ProWein goes city“. In diesem Jahr beteiligen sich (vom 16. – 20. März) 65 Restaurants, Hotels und Fachhändler mit rund 110 Veranstaltungen an der gemeinsamen Initiative von Messe Düsseldorf und der Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf.

Vielfältiges Angebot

Das Spektrum reicht von einem slowenischen und einem griechischen Weinabend über eine Winzerjause in chill-out-Atmosphäre bis hin zur Küchenparty mit Top-Winzern. Ob Baden, Pfalz, Rheinhessen oder Württemberg: Deutscher Wein steht bei ProWein goes city hoch im Kurs. Gut ein Drittel aller Teilnehmer bietet Tastings mit bekannten deutschen Winzern.

Auch andere namhafte Weinnationen wie Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Südafrika oder Argentinien sind im Programm mit zahlreichen Events vertreten. Bei vielen Angeboten gehört ein auf die Weine abgestimmtes kulinarisches Menü mit dazu. Zu den Teilnehmern zählen Szene-Lokale wie die Löffelbar oder die Spoerl Fabrik, exquisite Restaurants (u.a. Sansibar by Breuninger, Fronhof, Bonalumi, Le Bouchon, Le Doc) und Weinhandlungen.

Prickelnder und hochprozentiger Genuss

Champagnerliebhaber finden bei ProWein goes city vielfachen Prickelgenuss: Im Gourmet Bistro Zurheide präsentieren 15 Champagner-Häuser 45 Cuvées. Das neue Concept Riesling am Carlsplatz bittet u.a. zur Growers Champagne Night mit fünf Vertretern des exklusiven Club Trésors de Champagne.

Weinpartys bis zum Morgengrauen

Weintastings mit DJ oder Live-Musik in lockerem Ambiente runden das Angebot nach Messeschluss ab: Das Magazin Falstaff bittet zur beliebten Big Bottle Party mit 150 internationalen Winzern ins Boui Boui. Das Bistro EssART lädt zur entspannten Party in die offene Küche des Casa Altra ein, Avec Plaisir zur Big „Boddel“ Party ins besondere Ambiente der historischen Weinbrennerei

Die komplette Programmübersicht ist hier zu finden.

(Redaktion)