Erneut Spitze im „Deutschen Event-Kreativranking“

Das deutsche Event-Kreativranking summiert nach einem transparenten Punktesystem nationale und internationale Award Gewinne der deutschen Event-Agenturlandschaft und bildet diese einmal jährlich in einem Kreativranking ab. „Natürlich ist das gesamte Team stolz, im dritten Jahr in Folge zu den kreativsten Event-Agenturen des Landes zu gehören“, so Adone Kheirallah, Managing Partner von Stagg & Friends. Die Agentur war 2016 erstmals berücksichtigt worden und auf dem fünften Platz gelandet. 2017 stieg man auf den dritten Platz, der Anfang 2018 bestätigt wurde. Insgesamt hat Stagg & Friends in der vergangen Award Saison 13 nationale und internationale Preise mit Arbeiten für Smart, Volkswagen, Seat und den GWA gewonnen. Hinzu kamen weitere sieben Shortlist-Nominierungen. „Als wir uns vor drei Jahren die konsequente Schärfung unseres Kreativprofils zum Ziel gesetzt haben, war uns klar, dass dies nicht durch Augenwischerei oder wie bei Awards anderer Kommunikationsdisziplinen üblich durch „Gold-Ideen“ zu erreichen ist. Das einzige was zählt, ist das nachweisbar kreativ messbare Ergebnis tatsächlich erfolgreich umgesetzter Kunden-Projekte“, beschreibt Adone Kheirallah den Anspruch der Agentur.

