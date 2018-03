Wachstum mit Geschäftskunden

Bei der Targobank können Selbstständige und Freiberufler zur Erledigung ihres geschäftlichen Zahlungsverkehrs ab sofort aus einem Angebot von verschiedenen Business-Konten und Business-Kreditkarten wählen. Zugleich erweitert die Targobank ihr Finanzierungsangebot für Geschäftskunden um den neuen Business-Kredit zur freien geschäftlichen Verwendung. Er ergänzt den Kredit für Selbstständige, der sich an Selbstständige und Freiberufler mit einem privaten Finanzierungswunsch richtet. Der Business-Kredit soll unkompliziert mit wenigen Unterlagen beantragt werden können. Danach erhält der Geschäftskunde innerhalb von 48 Stunden eine Kreditentscheidung. "Mit dem Eintritt in das Geschäftskundensegment setzen wir unsere Wachstumsstrategie weiter fort", sagt Pascal Laugel, Vorstandsvorsitzender der Targobank. "Damit verfolgen wir die Diversifizierung unseres Geschäftsmodells konsequent weiter. Über Targo Commercial Finance bieten wir bereits Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring und Leasing für mittelständische Unternehmen."

(Redaktion)