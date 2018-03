Video: Leitmesse mit Frisurentrends

Auf der Fachmesse wird es mehr als 160 Veranstaltungen wie Shows, Workshops oder Kongressveranstaltungen für das Fachpublikum geben, dem ein umfassender Branchenüberblick geboten werden soll. Aber neben den ökonomischen Aspekten stehen auch Trends im Mittelpunkt der Messe. In diesem Jahr sind Nuancen und Farbverläufe in den Haaren ein großes Thema. Die Buzzwords 2018 lauten zum Beispiel "bront" = dunkelbraun und blond gemischt oder "Nude-Look" =helles beige-blond. Dabei sollen die farbtragenden Haare dick und voluminös bis in die Spitzen bleiben und werden mit einer „ordentlichen Struktur versehen, getwistet oder mit dem Styler gebändigt“ werden. Da wirkt das Hair-Styling fast schon wie Kunst. Die Top Hair 2018 findet am 10. und 11. März neben den Messen Beauty 2018 und make-up artist design show 2018 statt.

(Redaktion / Video: Mhoch4)