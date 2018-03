Europas Friseur-Leitmesse zeichnet zwei Spitzenfriseure aus Düsseldorf aus

Bei dem Wettbewerb „TOP Salon – The Challenge 2018“ des Branchenmagazins TOP HAIR International erreichte „Bailas Contemporary Coiffure“ die Endrunde der besten Salons in den beiden Kategorien „Concept“ und „Design“. „LUPO über kurz oder lang“ steht in der Kategorie „Marketing“ im Finale.

Die besten Friseursalons Deutschlands werden am Samstag mit dem TOP Salon Award in fünf Kategorien ausgezeichnet: Best Practice (Tradition, dauerhafter Erfolg und stetige Weiterentwicklung), Concept (innovative Geschäftsmodelle), Design (richtungsweisende Raumgestaltung), Employer (Talentgewinnung und Ausbildung) und Marketing (herausragende Vermarktungen).

Pro Kategorie nominierte die Jury drei Salons. Zu den entscheidenden Kriterien zählten Unternehmenskonzept, der wirtschaftliche Erfolg und die Qualität der angebotenen Dienstleistung. Die 15 Nominierten erhalten Besuch von anonymen Testkunden. Deren Urteil sowie die Bewertung der Jury entscheidet schließlich, wer 2018 mit den begehrten TOP Salon Awards ausgezeichnet wird. Zu der diesjährigen Jury gehören neben TOP HAIR-Chefredakteurin und Verlagsleiterin Dr. Rebecca Kandler die Friseurunternehmerin Ingrid Heckmann, Service-Expertin Sabine Hübner, Friseurunternehmer Oliver Schmidt sowie Branchenexperte und Juryvorsitzender Wolf Davids.

Fachmesse, Shows und Kongress mit einer Eintrittskarte

Am 10. und 11. März wird die TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf zum Treffpunkt der europäischen Haarprofis. Bereits heute ist gesichert, dass auf der Leitmesse der Branche die neuesten Trends und Produkte in den friseurrelevanten Bereichen Barber, Berufsartikel, Deko- und Werbemittel, Dienstleistungen, Einrichtungen, Haarteile, haarkosmetische Produkte, Perücken, Werkzeuge und Wellnessprodukte präsentieren werden. Rund 450 Aussteller werden an der internationalen Friseurfachmesse teilnehmen.

Mehr Informationen zur TOP HAIR Düsseldorf gibt es hier.

(Cornelia Dethmann)