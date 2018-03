"Chefsache. Das Charity-Redner-Event": Ein Abend, fünf Redner, jede Menge Expertise

Praxisnahes Management- und Führungswissen - Erlös kommt dem guten Zweck zugute

Ein Abend, fünf Experten, Dutzende Impulse: Bei "Chefsache. Das Charity-Redner-Event" im Berliner "The Mix" erwartet die Gäste am Mittwoch, 7. März, ab 17.30 Uhr eine geballte Ladung Expertise rund um die Themen Präsenz, Wirkung und Motivation, Macht der Gedanken, Markenbewusstsein und Verantwortung. Der Erlös der hochkarätig besetzten Veranstaltung kommt zu 100 Prozent der Arche in Berlin-Reinickendorf zugute. Die Marke "Chefsache24" steht für praxisnahes Management- und Führungswissen und für Autoren, die wirklich etwas zu sagen haben.

"Die Besucher des Charity-Redner-Events können sich auf jede Menge Praxiswissen freuen - erfolgreich erprobt und von jedermann leicht umzusetzen", verspricht Management-Coach und Autor Peter Buchenau, der das Event federführend initiiert hat und der zudem selbst zu den Rednern zählt. Buchenau wird auf der Bühne der stylischen Event-Location in den Räumen der ehemaligen Luxuspapierfabrik Albrecht und Meister in der Aroser Allee 80 zum Thema "Menschlichkeit 5.0 - Mehr Präsenz und Wirkung im digitalen Zeitalter" sprechen.

Der Fachmann für Leistungssteigerung von Management, Führungskräften und Mitarbeitern in Unternehmen gilt als eines der Urgesteine der deutschen Redner, Berater- und Coachingszene. Der mehrfach ausgezeichnete Ratgeber und Geradeausdenker ist ein Mann der Praxis für die Praxis und liefert wertvolle Tipps - vom Profi für Profis. Auf der einen Seite Vollblutunternehmer und Geschäftsführer, auf der anderen Seite Sparringspartner, Mentor, Autor, Kabarettist und Dozent an Hochschulen verblüfft Buchenau in seinen Büchern, Coachings und Vorträgen mit seinen einfachen und schnell nachvollziehbaren Praxisbeispielen. Er versteht es vorbildhaft und effizient, ernste und kritische Sachverhalte so unterhaltsam und kabarettistisch zu präsentieren, dass die emotionalen Highlights und Pointen zum Erlebnis werden.

"Intrinsische Motivation - das Geheimnis des Führens über den nachhaltigen Flow" lautet der Titel des Vortrags von Mira Mühlenhof. Die Beraterin hat das Geheimnis der intrinsischen Motivation entschlüsselt und lehrt als Erkenntnis-Coach die Kunst einer nachhaltig motivierenden Führung. Sie löst zwischenmenschliche Konflikte dort, wo sie wirklich entstehen: auf der Ebene der Persönlichkeit. Derweil regt Joe Orszulik die Zuhörer in seinen Vorträgen und Workshops dazu an, das eigene Denken, Fühlen und Handeln zu hinterfragen. Als erfahrener Hypnotiseur und NLP-Master weiß der gefragte Experte seine Vorträge so zu gestalten, dass die Inhalte optimal verstanden und auch gemerkt werden können. Praktische und sehr beeindruckende Übungen helfen dabei, die Theorie in der Praxis zu erleben. Unterhaltsam, emotional, spontan und gern auch mal provozierend wird Orszulik an diesem Abend zum Thema "Du bist was du denkst - immer! Die Macht der Gedanken" sprechen.

Nicole M. Pfeffer gewährt unter dem Titel "Neues Unternehmerdenken - mit leidenschaftlicher Kreativität zu nachhaltigem Erfolg" Einblicke in jene Bereiche, die weder branchenüblich noch in der ersten Betrachtung logisch erscheinen. Sie versteht es, Wissen mit Begeisterung und Know-how neu zu verknüpfen. Von der gelernten Köchin über den Director Sales & Marketing zur Hochschuldozentin Marketing und Entrepreneur lebt sie die kontinuierliche Veränderung. Als Managing Director von "mmp - marketing mit pfeffer" steht sie mit ihrem Team genau für die so wertvolle Agilität, Kreativität und das authentische Markenbewusstsein, das die heutige Zeit verlangt.

Mit dem "Schlüsselfaktor Verantwortung" wird sich Bernd Kiesewetter befassen. Der Multiunternehmer hat in über 30 Jahren Unternehmer-Erfahrung Höhen und Tiefen erlebt, die ihn zu der heutigen herausragenden Persönlichkeit werden ließen. Als Entrepreneur, Speaker, Mentor und Autor setzt Bernd Kiesewetter auf Verantwortung und landet mit völlig neuer Sicht bei altbewährten Tugenden. Entgegen modischer Trends ist er Befürworter von Werten, Regeln und Pflichten, die er jedoch in einem ganz anderen Licht erstrahlen lässt und mit Spaß, Freude und Erfolg kombiniert. Er ist Denker und Macher, inspiriert, motiviert und animiert, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen, um im Zeitalter der digitalen Revolution nicht nur bestehen zu können, sondern auch eine ganz neue Art des Erfolgs möglich zu machen.

Alle Redner sind Mitglieder der "Chefsache Best99 Premium Experts". "Wir legen Wert darauf, dass unsere Mitglieder ihre besondere Expertise teilen und mit ihrem Wissen die Chefsache-Expertengemeinschaft zu einem führenden Think Tank für Business-Wissen, Management und Führung entwickeln", so Buchenau. Die Experten, die mit dem Qualitätssiegel "Best99 Premium Expert" ausgezeichnet sind, stehen als Vortragsredner, Trainer, Berater oder Mentor zur Verfügung. "Wissensvermittlung braucht objektive Qualität, persönliches Format, nachgewiesene Fach- und Methodenkompetenz sowie langjährige praktische Erfahrung. Das alles zusammen macht einen echten Experten aus", betont Buchenau.

Mehr zur Chefsache Expertengemeinschaft, zur Mitgliedschaft, den Aufnahmekriterien und zu anderen "Best99 Premium Experts" sowie jede Menge Expertenwissen gibt es unter www.chefsache24.de.

Karten für die exklusive Veranstaltung "Chefsache. Das Charity-Redner-Event" gibt es bei Anja Raneburger per E-Mail an [email protected], online bei Eventim oder an der Abendkasse. Vorbestellte Tickets können nach Absprache an der Rezeption des Victor's Residenz-Hotel BerlinTegel hinterlegt und abgeholt werden.

