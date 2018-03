Bewährtes Konzept im neuen Look: Franchise Direkt stellt optimierte Website online

Verbesserte Leadgenerierung garantiert bessere Leads – quantitativ und qualitativ

Künftig steht das komplette Angebot auf einer Seite zur Verfügung, die sich flexibel allen gängigen mobilen Endgeräten anpasst. Gleichzeitig wurde der Prozess der Leadgenerierung weiter optimiert, sodass die Kunden sowohl qualitativ als auch quantitativ bessere Leads erhalten.

„Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Online-Leadgenerierung im Bereich Franchising verbessert Franchise Direkt ständig seine Angebote und Dienstleistungen für Franchisegeber und potenzielle Franchisepartner“, betont Karin Weinzierl, zuständige Editorin bei Franchise Direkt. Als einziges globales Portal für Franchise-Unternehmen betreibt Franchise Direkt mittlerweile 13 länderspezifische Websites in vier Sprachen. „Auch die über 1.000 Franchise-Unternehmen, die derzeit international mit uns zusammenarbeiten, bezeugen: Wir sind weltweit führend im Vermitteln von Franchise-Partnerschaften“, fügt Karin Weinzierl hinzu. Die neue Website präsentiert sich in einem vollständig responsiven Design. Vor allem für Kunden, die mobile Endgeräte zum Browsen nutzen, stellt die neue Seite Inhalte nun optimiert dar. „Da seit Ende 2016 mehr als 50 Prozent aller Suchanfragen von mobilen Endgeräten aus getätigt werden, erreichen unsere Kunden mit uns nun wirklich alle potentiellen Partner für ihr Unternehmen.“

Im Zuge des Re-Designs wurde zudem die Navigation der Website vereinfacht, sodass die Besucher jetzt noch leichter genau die Franchise-Konzepte und Informationen finden, die sie wirklich interessieren. Außerdem wurden einige Prozesse so umgestaltet, dass sich die Kunden während des Browsens noch besser aufgehoben fühlen. Der Prozess zur Anfrage von zusätzlichen Informationen ist im neuen Design beispielsweise perfekt „gestreamlined“. So gelangen Interessenten entsprechend schneller zu ihrem Franchise-Konzept. „Das Wichtigste aber ist, dass wir auch den Prozess der Leadgenerierung über die Website mit dem neuen Layout weiter optimieren konnten. So erhalten unsere Kunden sowohl qualitativ als auch quantitativ bessere Leads. Qualität war schon immer unser höchstes Gut – nur eben jetzt noch ein bisschen besser“, sagt Karin Weinzierl.

Neben einem neuen Look haben die Entwickler im Hintergrund die aktuellsten Webtechnologien in die Seite integriert. Damit legt Franchise Direkt dem frischen Design ein leistungsfähiges und stabiles Fundament zugrunde und bleibt anpassungsfähig für künftige technische Neuerungen. Nicht zuletzt führen das neue Layout und die moderne Programmierung dazu, dass die Website in allen Suchmaschinen ausgezeichnet positioniert und sichtbar ist. Alle Metrics, die den Erfolg einer Website messbar machen, haben sich seit dem Launch der neuen Seite erheblich verbessert. So ist unter anderem die Bounce Rate gesunken, während die Sites per Visit und die Dauer des Besuchs gestiegen sind. „Die Kunden schauen sich also länger und ausführlicher auf der neuen Website um“, weiß Karin Weinzierl.

Zur neuen Website geht es unter franchisedirekt.com.

Über Franchise Direkt

Franchise Direkt wurde 1998 gegründet und ist innerhalb der Franchise-Industrie einer der Vorreiter auf dem Gebiet der Online-Leadgenerierung. Mit mittlerweile über 15 Jahren Markterfahrung ist Franchise Direkt heute weltweit das größte Onlineportal für Franchise-und Lizenzkonzepte. Heute besteht das Netzwerk aus insgesamt 13 Webseiten in verschiedenen Sprachen, die auf folgende Zielmärkte ausgerichtet sind: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Durch dieses weitgreifende Netzwerk ist es Franchise Direkt möglich, Kontakte zwischen Franchise-Gebern und Franchise-Nehmern auf der ganzen Welt herzustellen. Kein anderes Netzwerk kann eine vergleichbare Reichweite anbieten. Das deutsche Portal ist unter www.franchisedirekt.com zu erreichen.

Kontakt Franchise Direkt

McGarry Internet Ltd (t/a Franchise Direkt)

Unit 106 / The Capel Building

Capel Street

Dublin 7

Irland

Tel: 0800 6644678 oder 00353 1 889 7962

Fax: 00353 1 872 7472

E-Mail. [email protected]

(Redaktion)