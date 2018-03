Außenwerbung in der Türkei

Stadtmöbilierung, also Außenwerbung in Städten, entwickelt sich in der Türkei immer mehr zu einem Werbefaktor. Da der Altersdurchschnitt in derTürkei sehr jung ist, und internationale Marken sich dem konsumorientierten Publikum stärker präsentieren wollen, schlägt die Stunde der Außenwerber.