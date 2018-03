Einstieg Hamburg: rund 330 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen stellen sich vor

Welche Ausbildungsberufe und Branchen bieten derzeit gute Chancen? Welcher Studiengang bringt mich meinem Wunschberuf näher? Welche Angebote gibt es für Gap Year? Diese und andere Fragen beantworten auf der Einstieg-Messe Hamburg rund 330 Aussteller.

Neben dem Angebot an den Ausstellerständen gibt es ein Programm mit zahlreichen Vorträgen und Talkrunden, in denen Wege zur Berufsfindung aufgezeigt und Einblicke in Berufsbilder und Branchen gegeben werden.

Im Vorjahr nutzten nach Informationen des Veranstalters bereits über 32.000 Besucher das Messeangebot, um sich bei den Anbietern vor Ort kostenlos Informationsmaterial zu besorgen, erste persönliche Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen, berufsorientierende Angebote in Anspruch zu nehmen oder die eigenen Bewerbungsunterlagen optimieren zu lassen.

Online-Interessenscheck hilft bei der Orientierung

Neben einem breit aufgestellten Angebot an privatwirtschaftlichen und öffentlichen Ausstellern, Talkrunden und Vorträge rund um Berufs- und Studienwahl, bietet die Einstieg bereits im Vorfeld der Messe im Internet einen Online-Interessencheck an, bei dem die Jugendlichen die Möglichkeit haben, die für sie passenden Aussteller herauszufinden.

Die Einstieg Hamburg wird unter der Schirmherrschaft des Hamburger Senators für Schule und Berufsbildung, Ties Rabe, und der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka, ausgerichtet.

(Redaktion)