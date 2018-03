Wirtschaftspsychologie

„Fräulein Meier, zum Diktat!“ – so herrscht der Vorgesetzte zum Glück nicht mehr quer durch das Büro. Feminine Verhaltensweisen und männliches Gehabe: Gender am Arbeitsplatz ist trotzdem weiterhin ein Thema. Kishor Sridhar setzt sich in seinem Ratgeber „Frauen reden, Männer machen?“ damit auseinander.