Sechs Hochschulen erhalten Chance für digitale Strategieberatung

Angesichts der digitalen Transformation seien Hochschulen gefordert, neue Formen für Lehre und Lernen etablieren. Hier setze das aktuelle Programm des Hochschulforums Digitalisierung an, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Mit der „Peer-to-Peer“-Beratung für Hochschulleitungen unterstützte das Forum erstmals 2017 in einer Pilotphase sechs Hochschulen erfolgreich dabei, den digitalen Wandel in der Lehre aktiv zu gestalten und Strategien für ein digitales Zeitalter (weiter-)zuentwickeln. Das Programm soll in diesem Jahr weitergeführt werden. Es sei ein profilorientiertes Entwicklungsinstrument für Hochschulen und begleite diese individuell bei der Bearbeitung ihrer Herausforderungen und Ziele.

Das Hochschulforum Digitalisierung ist eine gemeinsame Initiative des Stifterverbandes, dem CHE Centrum für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Gefördert wird das Forum vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Als unabhängige nationale Plattform greift das Hochschulforum expertengestützt zentrale Fragen zur Digitalisierung der Hochschulbildung auf, analysiert ihre Auswirkungen auf die gesamte Hochschullandschaft in Deutschland und vernetzt wichtige Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Im Rahmen des Programms beraten erfahrene Experten aus anderen Hochschulen, Stiftungen und der Wirtschaft die teilnehmenden Hochschulen in einem strukturierten Prozess. In Workshops vor Ort werden gemeinsam mit der jeweiligen Hochschule strategische Ansätze reflektiert oder entwickelt, Ziele definiert und die Umsetzung konkreter Maßnahmen angestoßen. Verbunden mit der Strategieberatung ist ein Erfahrungsaustausch zwischen allen teilnehmenden Hochschulen.

Auch 2018 können sich deutsche Hochschulen für die Teilnahme an dem Programm bewerben. Auf die Vielfalt der Hochschultypen und den Reifegrad bereits bestehender strategischer Ansätze zur digitalen Hochschullehre wird laut dem Hochschulforum Digitalisierung bei der Auswahl der teilnehmenden Hochschulen besonders Wert gelegt. Auch Hochschulen, die in der systematischen Erschließung der Chancen des digitalen Wandels erst am Anfang stehen, sind dazu eingeladen, teilzunehmen. Interessierte Hochschulen können sich bis zum 16. April 2018 unter folgendem Link bewerben: www.hochschulforumdigitalisierung.de/peer2peer2018

