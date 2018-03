Social Media Week Hamburg 2018 – digitale Trends, Ideen und Innovationen

Alle Programmpunkte finden von Mittwoch, 28. Februar, bis Freitag, 2. März, im Altonaer Museum und in der University of Applied Sciences Europe im Komplex bahn_hoefe Ottensen statt. Damit geht die Social Media Week Hamburg (SMWHH) erstmalig komplett an zwei zentrale Veranstaltungsorte nach Altona – was für die Teilnehmenden die Wege zu den einzelnen Veranstaltungen verkürzt. Eine weitere Neuerung: Erstmals sind die qualitativ hochwertigen Programmpunkte nicht mehr ausschließlich kostenlos. Das 3-Tages-Standard-Ticket kostet aktuell 49 Euro und beinhaltet den Zutritt zum Vortragsprogramm auf den Hauptbühnen. Den Premium-Pass mit Zugang zu allen angebotenen Workshops und Masterclasses gibt es für aktuell 249 Euro.

Die Social Media Week findet weltweit in mehr als 25 Städten über das Jahr verteilt statt. 2009 wurde sie von Toby Daniels, dem Gründer von Crowdcentric Media LLC., in New York ins Leben gerufen. Seit 2012 gibt es die Social Media Week in Hamburg und ist damit die einzige Social Media Week Deutschlands. Im gleichen Zeitraum finden auch die SMW-Konferenzen in Lagos, Austin, Atlanta, Bristol und Copenhagen statt. Veranstalter der SMWHH ist die Agentur hi-life Uriz v. Oertzen.

Panel-Diskussionen

Unter anderem beginnt die SMWHH 2018 am Mittwoch, 28. Februar, mit dem Panel „#Influencer #Marketing – Bullshit oder heiliger Gral?“. Thema ist die Verzahnung von PR- und Markenkommunikation im Umfeld digitaler Medien. In dem von Microsoft Deutschland präsentierten Panel „Schlägt Netzwerk Hierarchie? Zeit für eine neue Führung – denn Chefs aus der Hölle haben ausgedient!“ geht es um Karriere und neue Arbeit.

Am Donnerstag, 1. März, gehen die Panelisten dann der Frage nach, inwieweit Digitalisierung als Chance für eine neue, agile und menschenorientierte Führungskultur verstanden werden kann. Wie eine eigene Community in sozialen Medien aufgebaut werden kann und Nutzer eingebunden werden, verdeutlicht der Vortrag „Fernet Brancas ‚Life is bitter‘: gezielte Polarisierung, segmentierte Communitys“ der Mediaagentur pilot am Donnerstag, 1. März, anhand eines konkreten Beispiels.

Fachlich tiefgehende Workshops

Weiterhin bietet die SMWHH 2018 inhaltlich starke und fachlich kompetente Workshops. Beispielsweise beleuchtet Prof. Dr. Andreas Moring, Studiengangsleiter Communication & Media Management an der University of Applied Sciences Europe, am Mittwoch, 28. Februar, unter dem Titel „BIDAC – Die 15 Regeln für erfolgreiches Online-Business“ die Geschäftsideen der Teilnehmer nach bestimmten Erfolgskriterien. Am selben Tag richtet sich ein Workshop von Beirätin Andrea Frahm direkt an Start-Up-Gründerinnen: „Erfolgreich gründen als Frau – Sprechstunde mit Prelovee“. Stephanie Neumann und Swantje Pawlitschek, die Gründerinnen von Prelovee, berichten über ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstverwirklichung. Am Abschlusstag, Freitag, 2. März, geht es dann in dem Deep-Dive-Workshop „Artificial Storytelling – Wie Künstliche Intelligenz Inhalte verändert“ des SMWHH-Partners nextMedia.Hamburg in kleiner Runde um Programme, die auf Basis von strukturierten Daten selbstständig Content generieren.

Pre-Opening-Abend

Noch bevor das Event offiziell startet, lädt die Social Media Week Hamburg am Dienstag, 27. Februar, zum Pre-Opening-Abend in den Mercedes me Store Hamburg ein. Die Netzwerkveranstaltung beginnt um 18.00 Uhr mit einer Session. Im Anschluss haben die Teilnehmer Gelegenheit, Freunde und Partner der SMWHH kennenzulernen.

Interaktive Events

Besondere Highlights sind unter anderem die interaktiven Events. So stellt Microsoft in Hamburg seine Mixed-Reality-Brille den Besuchern zur Verfügung: An allen drei Veranstaltungstagen können sie so Hologramme in der physischen Welt erleben. Unter dem Veranstaltungstitel „Mixed Reality-Demo mit der HoloLens: Wenn physische und virtuelle Realität verschmilzt“ kann täglich zwischen 10 und 19 Uhr die Brille ausprobiert werden. Jeweils für rund 30 Minuten können sich die Besucher ein eigenes Bild davon machen, wie Hologramme in ihrer direkten Umgebung erscheinen. Zum Besuch einer Demo-Session ist vorab eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Unter smwhh.org finden Interessierte in der detaillierten Veranstaltungsbeschreibung die Anmeldemöglichkeit.

Weitere interaktive Events sind etwa die DAK Fotobox, der DJI Flugsimulator und das Virtual-Reality-Spiel „Hit the Piñata“.

Das ausführliche Programm mit allen Events, Speakern und Terminen gibt es unter smwhh.org. Auch die Tickets für die SMWHH 2018 sind hier erhältlich.

(Redaktion)