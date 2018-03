Finanz-News

Euro

Der Euro sei kurz vor seinem Ende, hört man in regelmäßigen Abständen. Eine sehr konstruktive Auseinandersetzung mit dem Problem „Euro“ bieten Nicolaus Heinen, Jan Mallien und Florian Toncar in ihrem Buch „Alles auf Anfang“. Auch sie meinen, dass es so mit dem Euro nicht weitergeht. Neben gut verständlichen Erklärungen, warum das so ist, zeigen sie überzeugende Wege, um aus dieser Schieflage wieder herauszukommen.