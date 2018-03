Hamburger haben häufiger Vitamin-D-Mangel

Bekommen die Hanseaten zu wenig Sonne? „Warum dieser Unterschied so deutlich ist, können wir nicht erklären. Allerdings bildet der menschliche Körper insbesondere in der dunklen Jahreszeit weniger Vitamin D“, erläutert Frank Liedtke, Landesgeschäftsführer der Barmer in Hamburg.

Vitamin D gibt's in bestimmten Fällen auf Rezept

Die Symptome für einen extremen Vitamin-D-Mangel können Erschöpfungszustände, schwache Muskeln, schwere Beine, Appetitlosigkeit und auch Wadenkrämpfe sein. Vitamin D kann in bestimmten Fällen auf Kassenrezept verordnet werden. Dazu zählen laut Barmer unter anderem die Erkrankung an einer mit Knochenbrüchen verbundenen Osteoporose sowie schwerwiegende Funktionsstörungen der Nieren. Die Verordnung sei auch möglich, wenn andere Krankheiten vorlägen und mit Medikamenten behandelt werden, die zu einem Vitamin-D-Mangel führen, beispielsweise Cortisontherapien, die länger als sechs Monate dauern.

Auch Lebererkrankungen, Diabetes mellitus und Autoimmunerkrankungen sowie verschiedene weitere Krankheiten könnten einen begründeten Verdacht darstellen. Wenn Patienten sich nur eingeschränkt bewegen können oder aufgrund von Hautkrebs das Sonnenlicht vollständig meiden, sei ein Test ebenfalls sinnvoll. Bei gesunden Menschen werde die Untersuchung hingegen nicht von der Kasse bezahlt.

Allerdings sei der „Mangel“ nicht exakt definiert. Die Mediziner seien sich nicht einig, ab welcher Grenze der Vitamin-D-Spiegel so niedrig sei, dass er behandelt werden müsse. „In der Regel ist das Defizit durch regelmäßigen Aufenthalt an der frischen Luft recht leicht zu beheben“, empfiehlt Liedtke.

