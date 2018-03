IG Metall Hamburg unterstützt BilleKidz e.V. mit 2.000 Euro

Umfrage mit Mehrwert: 13 soziale Organisationen in der Hansestadt profitieren von der regen Mitarbeiterbeteiligung an der bundesweiten Beschäftigungsumfrage „Politik für alle – sicher, gerecht und selbstbestimmt“. Für jeden ausgefüllten Fragebogen spendete die IG Metall laut Pressemitteilung einen Euro für ein soziales Projekt in der jeweiligen Region. Insgesamt kann die IG Metall Region Hamburg 20.000 Euro an von ihr ausgewählte Organisationen verteilen.

Am 5. März 2018 überreichte die IG Metall Region Hamburg dem Jugendhilfeverein BilleKidz e.V. einen Scheck über 2.000 Euro. „Mit dem Geld unterstützen wir das Engagement des Vereins für Kinder und Jugendliche“, sagt Ina Morgenroth, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Region Hamburg. Die Spende sei nur durch die starke Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen der Still GmbH in Hamburg an der Beschäftigtenbefragung möglich gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Folgende 13 Organisationen, die von Mitgliedern der IG Metall Region Hamburg vorgeschlagen und ausgewählt wurden, werden durch eine Spende unterstützt:

BilleKidz e.V.

Der Mitternachtsbus – unterwegs für Obdachlose

Dunkelziffer e.V.

Familienhafen e.V.

Förderverein der Jugendfeuerwehr Sülldorf-Iserbrook e.V.

Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V.

Hamburg Leuchtfeuer

Hospiz-Gruppe Stade e.V.

KIKU Kinderkulturhaus Lohbrügge

Ojala e.V.

Pestalozzi-Stiftung Hamburg

Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Stiftung Mittagskinder

„Nur in einer gerechten Gesellschaft können alle Menschen sicher und selbstbestimmt leben. Dafür arbeiten wir als IG Metall und zeigen Solidarität mit jenen, die Unterstützung brauchen“, so Ina Morgenroth.

(Redaktion)