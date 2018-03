Über Facebook zum Opernbesuch verabreden

Gemeinsam in die Staatsoper: Auf der Facebook-Seite der Staatsoper Hamburg gibt es nun eine Gruppe für alle, die nicht gern alleine in die Oper gehen. Unter dem Titel „Gemeinsam in die Oper!“, können sich Opernfreunde und -neulinge verabreden, austauschen, Freundschaften schließen – und hoffentlich die perfekte Begleitung für einen Abend in der Staatsoper finden: www.facebook.com/staatsoperhamburg/

(Redaktion)