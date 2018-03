Kolumnen & Glossen

Kolumne: Kann passieren ...

Krimis sind ein eigenes Metier, eines, in dem unser Autor Andreas Ballnus nur selten unterwegs ist. Doch hin und wieder probiert er auch gerne mal was Neues aus. So hat er vor einigen Jahren für ein Anthologie-Projekt eine Geschichte geschrieben, in der es um die Jagd auf einen Serienmörder ging. Aber ein richtiger Krimi ist es dann irgendwie doch nicht geworden …