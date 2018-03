CMCX in München - Die Profis des Content-Marketings verraten wie es geht

Werbung durch die Hintertür, so könnte man das so genannte Content Marketing bezeichnen. Ein Unternehmen, nehmen wir mal als Beispiel ein Shop für Anglerzubehör, beauftragt eine Agentur, einen Artikel zu verfassen, der sich thematisch ans Angeln anschmiegt. Sagen wir mal „Fünf exklusive Ziele für Hochseefischer“. Dann hat die Agentur die Aufgabe, den Text sprich Content – z.B. in Form eines redaktionellen Beitrags – zu erstellen und auf passenden Webseiten zu platzieren.

Ein Content muss nicht nur ein Text sein. Zur seriösen Präsentation bieten sich auch eingefügte Bilder, Infografiken und Videos an. Die Artikel können in den bekannten Social-Media-Kanälen, auf Blogs, Unternehmenswebseiten und Microsites eingestellt werden.

Content Marketing auch für kleine und mittlere Unternehmen interessant

Dabei ist Content-Marketing längst nicht mehr nur eine Domäne von Red Bull, Coca-Cola und ein paar weitere große Brands. Mittlerweile ist Content-Marketing auch bei vielen mittleren und kleineren Unternehmen fest in der Unternehmenskommunikation verankert. Die Budgets steigen kontinuierlich und das Bewusstsein für die Relevanz von Content-Marketing verbreitet sich immer weiter.

Wie aber funktioniert erfolgreiches Content-Marketing? Was muss ich machen, damit mein Text über die Hochseefischerei nicht als Anzeige oder PR gemarkt wird? Besser noch: Wie schaffe ich es, dass mein Artikel verlinkt wird und neue Leads generiert? Welche Anbieter gibt es auf dem Markt? Was sind die Trends von morgen und übermorgen?

Auf Europas größtem Event seiner Art treffen sich die echten Content-Profis und Influencer und teilen ihr Know-how mit dem Publikum. Einsteiger und Fortgeschrittene finden auf der CMCX ein breites Angebot, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und erhalten zahlreiche praxisnahe Tipps.

Audi, Bahlsen, Bosch und das Dschungelcamp

Auf der Konferenz werden die aktuell besten Cases im Content-Marketing vorgestellt. Hier fünf ausgewählte Highlights aus der Agenda:

Die erste Mondlandung seit über 45 Jahren: Audi fliegt zusammen mit PTScientists (wahrscheinlich) 2019 zum Mond und schreibt damit Storytelling-Geschichte - ein Case, der das Potenzial hat, alle anderen Cases in den Schatten zu stellen. Die Macher stehen auf der CMCX-Bühne und bringen sogar einen Audi-Mondrover mit.

Bosch wagt einen Blick in die Zukunft: Bald werden nicht nur Computer und Smartphones miteinander verbunden sein, sondern auch Autos, Home-Roboter und vieles mehr. Die Frage lautet also: Wie kann Content-Marketing in einer vernetzten Welt Relevanz und Reputation steigern?

Bahlsen verrät, wie man mit viel Mut und einem überschaubaren Budget eine Love Brand aufbaut. Speziell die Marke PiCK UP! fällt in den sozialen Medien immer wieder durch teilweise gewagten Content auf.

Der erfolgreiche Autor Micky Beisenherz (u. a. die Moderationen fürs Dschungelcamp) steht auf der Bühne Rede und Antwort zum Thema: Wie können Podcasts für die Kommunikation mit der Zielgruppe genutzt werden?

Saturn hat dank Content-Marketing ein neues Geschäftsmodell entwickelt: Zunächst wurde der Elektrohändler mit dem Tech-Magazin TURN ON zum Publisher, jetzt wird Saturn sogar zum Vermarkter. Exklusive Hintergründe dazu gibt es auf der CMCX

Für den immer noch etwas intransparenten Markt an Anbietern und Dienstleistern wurde vor zwei Jahren der Messebereich geschaffen. 2018 zeigen etwa 60 Aussteller ihr Portfolio und beraten die Besucher zu ihren konkreten Fragen. Zentral auf der Messe bietet die Content-Marketing Lounge viel Platz zum Networking. An Content-Marketing-Profis richten sich die neuen Workshops. Hier werden Themen wie Content-Marketing- Strategie SEO im Content-Marketing und Storytelling tiefer behandelt und aktiv mit den Teilnehmern diskutiert.

Die wichtigsten Fakten zur CMCX

Wann und Wo: 6. und 7. März 2018, Messe München

6. und 7. März 2018, Messe München Teilnehmer: ca. 4.000, darunter viele Entscheider aus Marketing und Medien.

ca. 4.000, darunter viele Entscheider aus Marketing und Medien. Konferenz auf zwei Stages: ca. 60 Speaker u. a. von AUDI, Saturn, Merck, BILD, Zalando und Bosch präsentieren ihre Cases und Methoden im Content-Marketing.

ca. 60 Speaker u. a. von AUDI, Saturn, Merck, BILD, Zalando und Bosch präsentieren ihre Cases und Methoden im Content-Marketing. Messe: über 4.000 m² mit den wichtigsten Dienstleistern und Tool-Anbietern – der Messeeintritt ist nach vorheriger Registrierung kostenfrei.

über 4.000 m² mit den wichtigsten Dienstleistern und Tool-Anbietern – der Messeeintritt ist nach vorheriger Registrierung kostenfrei. Workshops: Thought Leader im Content-Marketing gewähren tieferen Einstieg in wichtige Alltagsthemen von Content-Marketern.

