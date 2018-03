Exxon: deutsches Esso-Tankstellennetz wird an britische EG verkauft

Ende November vergangenen Jahres hatte ExxonMobil verkündet, mit der EG Group (EG) aus Großbritannien eine Markenpartnerschaft für das Tankstellengeschäft in Deutschland eingehen zu wollen. Die Europäische Wettbewerbsbehörde habe nun grünes Licht für den Verkauf des Esso-Tankstellennetzes an EG gegeben, heißt es in einer Information des Energiekonzerns Ende Januar 2018.

„Meilenstein zur Markenpartnerschaft“

„Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Markenpartnerschaft von Esso und EG. Nun können wir weiter daran arbeiten, die Übertragung unseres Tankstellennetzes wie geplant im vierten Quartal dieses Jahres abzuschließen und danach gemeinsam mit EG den Fokus darauf richten, in Deutschland weiter zu wachsen“, erklärt Alexander Hentschke, Leiter des Esso-Tankstellengeschäfts in Deutschland.

Florian Barsch, Vorstandsvorsitzender der ExxonMobil Central Europe Holding in Hamburg, führt aus, wie die Zusammenarbeit aussehen soll: „In der auf zunächst 20 Jahre festgeschriebenen strategischen Partnerschaft kümmern wir uns um die Weiterentwicklung der Esso-Markenkraftstoffe sowie um das Marketing. EG übernimmt das operative Geschäft und plant Investitionen in das Kraftstoff-, Wasch- sowie Shop-Geschäft. Dabei werden die Tankstellen weiterhin mit Esso-Kraftstoffen und Mobil-Schmierstoffen beliefert werden. Ich bin sehr gespannt auf die vielen Möglichkeiten, die sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben werden.“

„Wir begrüßen die Entscheidung der Europäischen Wettbewerbsbehörde sehr und sind der festen Überzeugung, dass die Investitionen in das deutsche Tankstellennetz, in Einklang mit den anderen Europäischen Märkten, in denen wir operieren, gut für die Kunden und den Markt sein werden“, sagt Mohsin Issa, Gründer und Mitgeschäftsführer von EG.

Mit dem nun durch die Kartellbehörde genehmigten Verkauf sowie der ebenfalls laufenden Übernahme von Esso-Stationen in Italien wird EG dann europaweit rund 3.500 Tankstellen betreiben.

ExxonMobil vermeldete bereits Mitte Januar 2018 einen Zuwachs von 23 weiteren Autobahn-Tankstellen, die Esso mit Kraftstoffen beliefern werde. Damit zählen laut Mitteilung ab 2018 mehr als 70 Stationen an deutschen Autobahnen zum Esso-Netz.

(Redaktion / ExxonMobil)