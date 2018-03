Netzwerke & Verbände

Frauennetzwerkveranstaltung

Zur Eröffnung der diesjährigen Feierlichkeiten rund um den Internationalen Frauentag 2018 treffen sich am 6. März um 18 Uhr die engagierten und neugierigen Frauen aus Hamburg und Umgebung zum Frauen-Netzwerktreffen in der Handelskammer Hamburg. Cornelia Creischer, 1. Vorsitzende des Landesfrauenrats Hamburg e.V., dem Dachverband von 62 Hamburger Frauenverbänden, erklärt, warum Vernetzung politisch und wirtschaftlich wichtig ist und die Teilnahme an der Veranstaltung sich für Frauen auch persönlich lohnt.