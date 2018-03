Hamburger Business-Köpfe

Yvonne Funcke: „Wir profitieren von den Hamburger Wirtschaftsclustern“

In ihrem Unternehmensalltag hat Yvonne Funcke, geschäftsführende Gesellschafterin der alteingesessenen FROMM Managementseminare & -beratung, täglich Kontakt mit Fach- und Führungskräften – zunehmend aus den in Hamburg starken Wirtschaftsclustern Luftfahrt, Maritime Wirtschaft, Chemie und Life Science. Netzwerken ist ein wichtiger Teil ihrer Arbeit, wie die 46-jährige Diplom-Kauffrau im Interview mit business-on.de schildert. Beruflich wie privat schätzt sie es an der Elbe zu sein.