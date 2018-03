IT & Telekommunikation

Digitales

Es ist wieder soweit. Vom 27. Februar bis 1. März 2018 können sich Besucher aus über 35 Ländern die neuesten Trends aus der Retail Technology Branche in Düsseldorf auf der EuroCIS anschauen. Gemeinsam mit ihrem Lösungspartner Online Software AG präsentiert die NEXGEN smart instore GmbH das gesamte Spektrum an innovativen Ideen und bereits heute verfügbaren Lösungen für die Umsetzung einer crossmedialen Omnichannel-Strategie im Handel. Ihr Stand befindet sich in Halle 9 D39.