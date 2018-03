Life & Balance

Berliner Zeitzeichen

Ganz im Gegensatz zu Lucky Luke, dem einsamen Cowboy, der am Ende eines jeden Comicabenteuers in die Abendsonne hineinreitet, liefen die späteren Gründer nach einer langen Nacht in den Clubs über das Tempelhofer Feld der aufgehenden Sonne entgegen. Und damit begann das Abenteuer Lilienthal Berlin – kein Comic, sondern eine reale Erfolgsstory.