Welche Voraussetzungen muss man für einen Kredit erfüllen?

Allen anderen steht die Möglichkeit einer Kreditaufnahme zur Verfügung. Doch nicht jeder wird auch das Darlehen bekommen, das er sich wünscht. Banken und Online-Portale haben häufig strenge Anforderungen an ihre Kreditnehmer. Welche Voraussetzungen gelten für Antragsteller eigentlich genau? Und gibt es auch eine Chance für diejenigen, die sie nicht optimal erfüllen? Die Lösung bietet ein Kreditvergleich.

Kreditnehmeranforderungen – Flexibler als man glaubt

In Deutschland werden Jahr für Jahr Darlehen an Privatpersonen in vierstelliger Milliardenhöhe vergeben und jedes Jahr steigt diese Summe weiter an. Natürlich wollen Banken und andere Kreditgeber sichergehen, dass sie ihr Geld zurückbekommen und haben deshalb Richtlinien definiert, die für alle Antragsteller gelten.

Mindesteinkommen: Je höher eine Darlehenssumme ist, desto höher sollten die monatlichen Einkünfte des Kreditnehmers sein. Der Mindestbetrag wird von einigen Anbietern schon auf 600 Euro im Monat festgelegt. Es gibt aber auch Banken, die eine Mindestsumme von 1.000 Euro im Monat voraussetzen.

Einkommensnachweise: Natürlich wollen die Kreditgeber sich nicht nur auf die Aussagen des Antragstellers verlassen. So sind immer Nachweise über die monatlichen Einkünfte notwendig, bevor eine Kreditzusage erfolgen kann. Dabei müssen Nachweise von mindestens einem Monat vorgelegt werden, wobei in vielen Fällen ein Zeitraum von drei Monaten als Richtlinie gilt. Neben Lohn- und Gehaltsabrechnungen werden in einigen Fällen auch Kontoauszüge verlangt.

Einkommenssteuerbescheide: Diese werden bei Selbständigen und Freiberuflern verlangt – wobei viele Banken solche Kredite gar nicht erst anbieten.

Personalausweiskopie: In einigen Fällen sind auch diese Dokumente erforderlich. Auch wenn die Kopien bei den wenigsten Banken verlangt werden, kann dies die Bearbeitungszeit deutlich verkürzen.

Was prüfen die SCHUFA und andere Auskunfteien?

Im Rahmen der Kreditbeantragung prüfen Darlehensgeber in der Regel die Kreditwürdigkeit des Antragstellers. Die Abfrage bei Auskunfteien wie Schufa, Creditreform, Deltavista oder Arvato dient dazu, die Zahlungsmoral des Antragstellers einzuschätzen. Wie pünktlich zahlte derjenige bisher seine Kreditraten, wie viele Kredite hatte er bereits in der Vergangenheit aufgenommen?

Aber nicht nur die Bonität wird durch die Auskunfteien überprüft – auch persönliche Daten wie Name, Wohnort und Geburtsdatum des potenziellen Kreditnehmers. Dies dient unter anderem auch dem Schutz des Verbrauchers. So soll vermieden werden, dass Dritte in dessen Namen unerlaubt Auskünfte einholen können.

Wie kann ein Kreditvergleich helfen?

Ein Kreditvergleich wie beispielsweise smava hilft Kreditnehmern und Interessenten dabei herauszufinden, wo das Darlehen auf sie wartet, das genau auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Schritt für Schritt werden die individuellen Parameter festgelegt und der Kreditwunsch an die persönliche Situation angepasst. Anschließend werden die perfekten Kreditangebote errechnet.

Auch bei „schwierigen“ Fällen bieten Kreditvergleiche eine gute Übersicht über passende Optionen. Selbständige und Freiberufler können ebenso eine erfolgreiche Suche realisieren als auch diejenigen, die keinen perfekten Schufa-Score besitzen. Zudem versorgen Vergleichsportale die Verbraucher mit viel Wissenswertem rund um die Welt der Darlehen. So ist der ideale Kredit mit den passenden Konditionen mit nur wenigen Klicks gefunden.

