Marketing-Mix

Das ändert sich 2017 im Affiliate Marketing

Nach wie vor ist das Affiliate-Marketing eines der wichtigsten Elemente im Online-Marketing-Mix. Daran wird sich auch im Jahr 2017 nichts ändern. Ganz im Gegenteil, in den kommenden 12 Monaten ist mit einer verstärkten Professionalisierung in dem Bereich zu rechnen. Daneben zeigt eine aktuelle Untersuchung von xpose360 in Zusammenarbeit mit Affiliateblog.de, dass auch steigende Umsätze erwartet werden.