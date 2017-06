SeedingUp bietet Kunden ab sofort Produkttests

Wie funktioniert ein Produkttest bei SeedingUp?

Im Wesentlichen geht es darum, dass ein Blogger oder Influencer einen authentischen Testbericht zu einem Produkt oder einem Service erstellt, der ihm von dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde. Dabei gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, inhaltliche Vorgaben und Vorschläge zu machen, letztendlich behält aber der Blogger die volle redaktionelle Entscheidungsfreiheit. Eckdaten zum Inhalt und zur Form können vorab im Briefing festgelegt werden. Der Testbericht, der im Anschluss auf dieser Grundlage erstellt wird, kann außerdem noch mit vom Publisher erstellten Fotos und Videos erweitert werden.

Die Vorteile eines Produkttests

Produkttests, wie man sie über SeedingUp erstellen lassen kann, bringen für Unternehmen viele Vorteile mit sich. Zunächst einmal ist hervorzuheben, dass die Produkte in einem Kontext außerhalb der klassischen Werbung wahrgenommen werden. Für die Zielgruppe geht das zunächst einmal mit einem Eindruck stärkerer Authentizität und Transparenz einher. Gleichzeitig steigt die Reichweite der Inhalte, da Tests deutlich häufiger proaktiv gesucht werden als Werbebotschaften.

In diesem Zusammenhang geht ein Produkttest immer auch mit einer Absatzerhöhung einher. Immerhin sind Tests neben persönlichen Entscheidungsempfehlungen die wichtigste Kaufentscheidungsgrundlage für die meisten Menschen. Voraussetzung hierfür ist einerseits, dass das Produkt auch hält, was es verspricht, und dass es transparent und umfassend dargestellt wird. Zielgruppen erkennen schnell, wenn es sich bei einem über alle Maßen positiven Test letzten Endes um versteckte Werbung handelt. Hier kommt es vor allem darauf an, neben den Stärken des Produkts gleichwertig auch die Schwächen und Grenzen aufzuzeigen.

Wenn man all dies beachtet, bietet ein Produkttest noch viele weitere Vorteile. Hier sind vor allem die folgenden zu nennen:

Steigerung der Markenbekanntheit

Entlastung der Service-Mitarbeiter

größere Reichweite über Blogs

nachgelagerte Effekte wie bessere Auffindbarkeit in den Suchmaschinen

Besonderheiten der Produkttests

Bei einem Produkttest, wie man ihn über SeedingUp bekommt, handelt es sich um einen individuell veröffentlichten Bericht, der auf reichweitenstarken Blogs mit einer treuen Leserschaft veröffentlicht wird. Bei der Erstellung der Produkttests können neben inhaltlichen Vorgaben auch Linkziele und Nofollow-Links berücksichtigt werden. Geeignet ist das Konzept für alle Produkte und Dienstleistungen, die von den Bloggern selbst getestet werden können.

Die Besonderheit besteht hierbei darin, dass durch jeden Blogger authentischer Inhalt erstellt wird, der ganz verschiedene Communitys ansprechen kann. Verstärkt wird der authentische Effekt dadurch, dass Produkttests ganz nach Bedarf auch mit Bildern und Videomaterial unterstützt werden können. Dieser Faktor wiederum ist es, der authentische und liebevoll gestaltete Produkttests für die Verbreitung in Social Media interessant macht.

(Redaktion)