Social Media werden für B2B-Unternehmen immer wichtiger

Noch immer stehen viele Unternehmen einem Engagement in den sozialen Medien skeptisch gegenüber. Dabei schlummern gerade hier die größten Potenziale, in einen ehrlichen und nachhaltigen Kontakt mit seiner Zielgruppe zu treten. Und das betrifft nicht nur den B2C-Bereich. Mittlerweile generieren erfolgreiche B2B-Marketing-Manager bis zu 50 Prozent der Leads über Social Media. An der Spitze liegt dabei nach wie vor Facebook.