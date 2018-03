Geschäftsprozesse

Die Business-Analyse ist eine relativ junge Disziplin – und doch hat sie Wurzeln, die bis auf Adam Smith zurückgehen. Seine Analyse der Stecknadelproduktion und seine daraus resultierenden Optimierungsvorschläge führen die beiden Autoren Ingrid und Peter Gerstbach in ihrem Buch „Basiswissen Business-Analyse“ quasi als Geburtsstunde der Business-Analyse an. Sie zeigen, welche Ausprägungen der Beruf heute hat und was er leisten kann. Vor allem aber skizzieren sie das Handwerkszeug und die zentralen Begriffe moderner Business-Analysten.