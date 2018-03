Am Montag hat der 1. Kneipp-Tag in der Feldberger Seenlandschaft stattgefunden. „Die Region ist ein gutes Beispiel für den Gesundheitstourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Natur, Gesundheit, Erholung und Tourismus werden hier einzigartig miteinander verbunden. In dieses Gesamtbild passt hervorragend die Anwendung der Lehren von Pfarrer Sebastian Kneipp“, sagte der Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus Harry Glawe vor Ort. Kneipps Gesundheitslehre beruht auf den fünf Säulen Wasser, Ernährung, Lebensrhythmus, Kräuter und Bewegung

„Mecklenburg-Vorpommern steht als Anbieter von gesundheitstouristischen Leistungen im Wettbewerb mit anderen Bundesländern. Wir müssen auf unsere Gäste zugeschnittene Angebote weiter ausbauen. Das ganzheitliche Naturheilverfahren nach Kneipp ist beispielsweise als Medical Wellness wieder Trend. Der Kneippurlaub erfreut sich in Kombination mit hochwertigen Wohlfühl-Angeboten und medizinischen Maßnahmen einer wachsender Nachfrage“, so Glawe weiter. Eine besondere Bedeutung kommt hier auch dem demographischen Wandel zu. 2020 werden mehr als 50 Prozent der Menschen in MV älter als 50 Jahre sein. „Bei Älteren steigt die Bereitschaft in zusätzliche gesundheitliche Leistungen zu investieren. Sie sind ein oft noch unterschätzter Wirtschaftsfaktor“, sagte Glawe.

Göhren ist bisher der einzige Kneipp-Kurort in Mecklenburg-Vorpommern. Feldberg und Plau am See streben eine entsprechende Zertifizierung an. „Die Anerkennung als Kneipp-Kurort bringt viele Vorteile mit sich. Die Zertifizierung ´Kneipp´ ist ein Qualitätsmerkmal weit über die Landesgrenzen hinaus. Er hilft das Interesse für neue Gästegruppen zu wecken“, betonte Glawe.

Der Kneipp-Landesverband MV e.V. zählt als kleinster Landesverband in Deutschland rund 400 Mitglieder. Die örtlichen Kneipp-Vereine sind die Akteure im Bereich der Gesundheitsbildung. Der Landesverband MV macht es sich zum Anliegen, gesundheitliches Wissen und Handeln auf breiter Basis in Mecklenburg-Vorpommern auszubauen. Im Mittelpunkt steht dabei die Nutzung vorhandener Ressourcen und die Einbindung natürlicher Heilmittel. Das Wirtschaftsministerium unterstützt den Verband beim Aufbau eines Marketingnetzwerkes im Rahmen einer Projektförderung mit 65.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

