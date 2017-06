Interview mit Petra Lassahn zur viscom 2016

business-on.de: Frau Lassahn, die viscom 2016 ist zu Ende. Wie haben Sie sie erlebt?

: Als sehr inspirierend. Die Messe zeigt immer wieder aufs Neue, wie kreativ sich die visuelle Kommunikation weiterentwickelt. Digital Signage zum Beispiel ist längst interaktiv. So konnte man eine Augmented-Reality-Anwendung für den Einzelhandel erleben, die Besucher motiviert, ausgewählte Produkte in die Hand zu nehmen. Oder nehmen wir den Printbereich. Er ist wegen der Haptik mehr denn je gefragt. Die viscom world of inspiration hat viele tolle Beispiele gezeigt. Außerdem gab es eine der weltweit ersten Verpackungen mit gedruckten organischen Leuchtdioden (OLEDs) zu sehen. Sie könnten künftig sogar Flaschenetiketten mit leuchtenden, animierten Bildern und Texten ausstatten. Und das sind nur einige wenige Beispiele der vielen innovativen Messetrends.

business-on.de: Was war das Besondere an der diesjährigen viscom?

: Unsere neue Struktur. Wir sind ja für einen ganzheitlichen Ansatz bekannt und decken die unterschiedlichsten Bereiche der visuellen Kommunikation ab. Mit der Aufteilung in die viscom SIGN und die viscom POS haben wir nun zwei eigenständige Fachmessen unter einem Dach geschaffen. Die viscom SIGN umfasst alle Themen aus Druck und Werbetechnik. Die viscom POS zeigt von der Verpackung übers Display bis zum Digital Marketing alles für den gelungenen Point of Sale. Das erleichtert Besuchern die Orientierung, erlaubt ihnen aber weiterhin einen Blick über den Tellerrand der eigenen Profession.

business-on.de: Man hat ja den Eindruck, dass die Signage- und POS-Branche nach vorne geht – schon wegen der Digitalisierung. Wo geht die viscom in den nächsten fünf Jahren hin?

: Die Trennung zwischen digitalen und klassischen Werbeformen ist längst nicht mehr so scharf wie zu Beginn der Digitalisierung. Beide Bereiche wachsen immer stärker zusammen und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend in Zukunft noch verstärken wird. Das ist für uns natürlich ein klarer Auftrag, die viscom entsprechend weiterzuentwickeln.

business-on.de: Nun sind Sie ja als Frau im Hintergrund keine Branchenexpertin sondern Messefachfrau. Hat sich durch die Organisation der viscom Ihre Einstellung oder Ihr Know-how über die Branche in den vergangenen Jahren verändert?



: Selbstverständlich. Als Messeveranstalter sind wir ein lernendes Unternehmen. Mit jeder neuen Messe-Ausgabe lernen wir dazu. Deshalb pflegen wir auch einen engen Kontakt zur Branche: zu ihren Verbänden, aber auch zur Industrie selbst. Und selbstverständlich suchen wir ganzjährig den Austausch mit unseren Besuchern, die wir dann auch während der laufenden Veranstaltung um Feedback bitten. So bekommt man einen guten Einblick in die Themen, die die Branche bewegen.



business-on.de: Und wie ist das so nach dem Ende einer Messe, nach so viel Arbeit? Sind Sie trotzdem ein bisschen erleichtert, dass es vorbei ist?



: Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, wenn die viscom nach drei Tagen zu Ende geht. Aber das Messegeschäft verläuft ja nicht linear, sondern zyklisch. Deshalb heißt es in unserer Branche immer: „Nach der Messe ist vor der Messe.“ Kaum ist die viscom vorbei, nehmen wir schon wieder Gespräche mit der Branche auf, um die kommende Ausgabe zu besprechen. Wir sind also rund ums Jahr im viscom-Modus.

business-on.de: Was waren die Höhepunkte der viscom 2016 in Frankfurt?

: Oh, da gibt es viel zu nennen. Die viscom gilt ja wie keine zweite Messe in Europa als Impulsgeber für neue, frische Ideen. Mein Hotspot dafür war die viscom world of inspiration. Hier gab es eine Menge Innovationen und Best-Practices zum Thema Veredelung zu sehen. Mir persönlich gefiel zum Beispiel ein Buch über Tiere mit haptischen Elementen, die etwa die Schuppen eines Krokodils mit dem Finger spürbar machten. Außerdem hatten wir erstmals die „show & do arena“ mit Werbetechnik zum Anfassen. Besucher konnten unter anderem ihre eigene Tapete kreieren oder per App selbst zum T-Shirt-Designer werden. Auch die neuesten Drucktechnologien gab es hier live erleben. Das war beeindruckend.

business-on.de: Die viscom hat ihr 30. Jubiläum gefeiert. Was bedeutet das für Sie als Messeorganisatorin?



: Wir haben die viscom vor 30 Jahren als Treffpunkt für Werbetechnik, Lichtwerbung und Textilveredelung gegründet. Dann kam die digitale Revolution und brachte der Branche neue Themen: Digitaldruck zum Beispiel oder die Möglichkeiten des digitalen Marketings. So hat sich die Welt der visuellen Kommunikation stetig verändert und die viscom mit ihr. Messen zu organisieren, bedeutet immer das Ohr am Puls der Zeit zu haben. Und so freuen wir uns natürlich darüber, dass wir uns seit 30 Jahren am Markt behaupten können, wissen aber auch, dass wir uns darauf nicht ausruhen können. Wir bleiben also weiter in Bewegung.



business-on.de: Warum lohnt es sich die viscom zu besuchen?



: Die Messe führt wie keine andere in Europa die Branchen der visuellen Kommunikation zusammen. Unter dem Leitspruch ‚we connect‘. schaffen wir einen Ort, an dem Drucker auf Objekteinrichter treffen, Display-Hersteller sich mit Markenartiklern austauschen oder Werbetechniker mit Marketing-Experten sprechen. Auf der viscom kann man technische Neuheiten aus allen Bereichen der visuellen Kommunikation erleben und das anwenderorientiert, also genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten. Das macht die viscom einzigartig. Überzeugen Sie sich selbst.



business-on.de: Vielen Dank, Frau Lassahn.



: Ich danke Ihnen.

(Redaktion)